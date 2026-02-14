Toggle menu

Editorial METAL HAMMER 03/2026

MH0326_1996_TitelQuer
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
Das Vorwort der METAL HAMMER-Ausgabe 03/2026 von Chefredakteur Sebastian Kessler über die Titel-Story und weitere große Themen.
Liebe Metalheads,

mal wieder sind wir unserer Zeit und jedem Trend voraus: Während auf Social Media alle zehn Jahre zurückblicken und Fotos und Erinnerungen aus dem Jahr 2016 teilen, nehmen wir Schwung und setzen noch zwanzig drauf: 1996 befand sich Metal an einem Scheideweg – sowohl Traditionsverfechter von Dio bis Metallica als auch extreme Vertreter von Slayer bis Sepultura suchten neue stilistische Orientierung (während am Horizont Korn und Slipknot immer deutlicher hörbar für Lärm sorgten) und stießen damit vielen Metal-Fans vor den Kopf. Was vor 30 Jahren für Kopfschütteln sorgte, animiert heute überraschend häufig zum Headbangen: „So ein Glück, ich hatte nur geile Alben zum Besprechen!“, hallte es mehrfach über den Redaktionsflur.

Unsere Autorinnen und Autoren ließen sich begeistern von der Stiloffenheit, Experimentierfreude und Vorwärtsgewandtheit vieler damaliger Veröffentlichungen. Gar nicht so einfach, daraus die wichtigsten 66,6 Werke zu destillieren – werft einen prüfenden Blick auf unsere Auswahl und lasst uns wissen, was ihr heute zum Metal-Jahr 1996 sagt: Ja, nein oder jein?

Kessler-1996

Über 2025 durftet ihr euch bereits ausgiebig auslassen – danke euch für Tausende Einsendungen zu unserem Leserpoll! Die Preise gehen dieser Tage zu den glücklichen Gewinnern in die Post, und die Ergebnisse der Auszählung stehen fest: die aus eurer Sicht wichtigsten Bands, Konzerte, Ereignisse und Alben des zurückliegenden Jahres findet ihr fein säuberlich notiert (und euer Album des Jahres außerdem als Poster: HEIMAT von Heaven Shall Burn!)

Alissa exklusiv

An anderer Stelle blicken wir auf das Heute und Morgen: Die große Tournee von Powerwolf sowie ihr neuester Konzertmitschnitt WILDLIVE werfen ihre mächtigen Schatten voraus. Im Schlagabtausch mit Tour-Partner Hammerfall schärfen die Wölfe schon mal ihre Krallen und lassen hinter die Kulissen blicken. Bereit für ganz neue Abenteuer ist Alissa White-Gluz: Nach ihrer Trennung von Arch Enemy hat sie große Pläne, die sie exklusiv und zuerst in METAL HAMMER verrät. Neue Freiheit, neue Energie, neue Band-Mitglieder: erfahrt alles in der Märzausgabe.

Auch die Veteranen und Koryphäen der Szene starten lautstark ins neue Jahr: David Ellefson kümmert sich nicht um das Ende von Megadeth, sondern geht mit Jeff Scott Soto neue Wege, Glam Punk-Pionier Michael Monroe will noch mal groß durchstarten, und die nimmermüden Neunziger-Helden Clawfinger und H-Blockx knüpfen an unsere Titelgeschichte an, während die Newcomer Hoaxed den Soundcheck dominieren.

Ihr merkt: Metal lebt! Feiert das mit Vinyls, CDs, Shirts, Hoodies und Handtüchern – das alles und noch viel mehr findet ihr in unserem neuen Online-Merchandise-Shop unter www.metal-hammer.de/merch. Verpasst vor allem nicht, wie es mit euren alten und neuen Lieblings-Bands weitergeht und unterstützt eine lebendige Metal-Szene mit einem METAL HAMMER-Abo. Alle Angebote, Sparoptionen und wertvollen Prämien findet ihr unter www.metal-hammer.de/abo.

MAXIMUM METAL!

Sebastian Kessler

***
(c) METAL HAMMER
