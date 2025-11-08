Das Full Metal Mayrhofen vereint Winter- und Metal-Spaß. Die Ausrichter haben nun eine Handvoll weiterer Live-Acts bekannt gegeben.

Vergangenes Jahr haben die Macher des Wacken Open Air ihren Winter-Festival-Ableger in den Alpen wiederbelebt. Und die erste Ausgabe des Full Metal Mayrhofen im malerischen Zillertal war ein voller Erfolg. Für die nächste Auflage vom 23. März bis zum 28. März 2026 standen bereits so hochkarätige Acts wie In Extremo, Doro, Donots und Beyond The Black fest. Nun haben die Organisatoren neue Bands bestätigt. Bunte Mischung Mit von der Partie sind die österreichischen Lokalmatadoren Dragony. Die Wiener Power-Metaller um Frontmann Siegfried „The Dragonslayer“ Samer kommen laut Pressemitteilung "epischer als dein letzter D&D-Abend, aber mit weniger Würfeln und mehr Gitarrenfeuer" daher.…