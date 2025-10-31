Toggle menu

Haindling live in München 14.07.2026

Künstler: Haindling

Tommy Victor hält Glenn Danzig oft für missverstanden
Tommy Victor, Glenn Danzig
Glenn Danzig und Gitarrist Tommy Victor verbindet eine bewegte Vergangenheit. Mittlerweile kommen die beiden Musiker aber miteinander klar.
Prong-Mastermind Tommy Victor ist seit Mitte der Neunziger auch On-Off-Gitarrist bei Danzig. Deren Bandchef Glenn Danzig kann bekanntlich zuweilen etwas schwierig sein. Laut Victor werde Danzig einfach von vielen nur missverstanden, wie der Gitarrist im Podcast von Suicide Silence-Gitarrist Chris Garza berichtet. Von der alten Schule Tommy Victor spielte erstmals von 1996 bis 1997 und dann von 2003 bis 2005 bei Danzig. 2008 löste er Kenny Hickey (Type O Negative) ab und tritt seitdem wieder regelmäßig mit der Band auf – obwohl es manchmal Reibereien gibt. „Manchmal ist Glenn sauer auf mich und feuert mich.“ Aber eigentlich sei der frühere…
