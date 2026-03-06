METAL HAMMER blickt zurück auf drei Alben, die vor 30 Jahren erschienen sind. Es sind streitbare Klassiker, die Fans bis heute spalten.

Natürlich erschienen 1996 deutlich mehr als bloß drei prägende Metal-Alben. METAL HAMMER hat einige der bedeutendsten Werke des Jahres zusammengetragen und sie im Licht der jeweiligen Entstehungsumstände und Bandgeschichten beleuchtet. Eine Auswahl von Alben, die bis heute gespaltene Meinungen hervorrufen. Metallica – LOAD Nach ...AND JUSTICE FOR ALL (1988) und METALLICA (1991, „Das Schwarze Album“) wagen Metallica mit LOAD den nächsten Stilbruch. James Hetfield und Lars Ulrich schneiden sich die Haare ab, Bandfotos zeigen die Musiker mit leichtem Make-up. Die Genre-Ikonen entfernen sich damit von ihren Wurzeln, nähern sich dem Zeitgeist an und orientieren sich vermehrt in Richtung Hard Rock,…