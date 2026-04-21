Villeneuves intensiver Thriller ‘Sicario’ kehrt zurück auf die große Leinwand. Hochkarätig besetzt mit Emily Blunt und Benicio del Toro.

Mit ‘Sicario’ steht ein weiteres Highlight im Rahmen der Kino-Event-Reihe Best Of Cinema in den Startlöchern und offenbart eine Welt voller Korruption und Gewalt, in der Moral schon längst keine Kategorie mehr ist. Nach seinem aufwühlenden und hochgelobten US-Debüt ‘Prisoners’ inszenierte ‘Dune’-Regisseur Denis Villeneuve mit ‘Sicario’ erneut einen ebenso brillanten wie intensiven Thriller voller Hochspannung. Kurzinhalt Der Drogenkrieg beherrscht seit Jahren den Grenzbereich zwischen Arizona und Mexiko. Nachdem die idealistische FBI-Agentin Kate Macer (Emily Blunt) im Geheimversteck eines Drogenkartells einen grausamen Fund macht, meldet sie sich zu einer internationalen Task-Force, um Jagd auf die Drahtzieher zu machen. Ihr erster Einsatz…