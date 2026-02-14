Viele wünschen sich bestimmte Schaffensphasen ihrer Lieblings-Bands zurück. Kreator-Frontmann Mille Petrozza nicht. Für ihn ist Fortschritt unabdingbar.

Am 16. Januar haben Kreator mit KRUSHERS OF THE WORLD (hier Review lesen) ihr 16. Studioalbum veröffentlicht. Kaum verwunderlich, dass die deutschen Thrash Metal-Titanen damit das Genre nachhaltig geprägt haben. Doch wie Frontmann Mille Petrozza nun in einem Interview erklärte, fühle er sich zunehmend von dieser Spielart gelangweilt. Das hat einen bestimmten Grund, wie er ausführte. Mit Kreator versuche er deshalb, der störenden Entwicklung entgegenzusteuern. Kein Stillstand Kreator haben im Lauf ihrer inzwischen mehr als 40 Jahre währenden Karriere immer wieder die Grenzen den Thrash Metal ausgelotet. Waren die Anfangstage mit ENDLESS PAIN (1985) und PLEASURE TO KILL (1986) noch…