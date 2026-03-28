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Hyperdog live in Mannheim 18.09.2026

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Künstler: Hyperdog

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Moonspell: Neues Album & erste Single angekündigt
Moonspell, 13.05.2025 Hamburg, Gruenspan
Fünf Jahre nach ihrem letzten Studioalbum wollen Moonspell bald Nachschub liefern. Sänger Fernando Ribeiro verrät vorab ein paar Details.
Seit HERMITAGE (2021) haben Moonspell kein neues Liedgut veröffentlicht. Stattdessen erschienen in der Zwischenzeit mit FROM DOWN BELOW - LIVE 80 METERS DEEP (2022) und OPUS DIABOLICUM (2025) gleich zwei Live-Alben. Sehr lang müssen Fans jedoch nicht mehr auf neue Musik der Portugiesen warten. Vergangenen Juli erklärte Gründer und Frontmann Ribeiro gegenüber dem griechischen Magazin Keysmash: „Ich denke, es ist Zeit für ein neues Album.“ Zu jener Zeit habe die Band bereits „30 oder mehr“ für ein Album gehabt, unter denen nur noch eine Auswahl getroffen werden musste. Also zeigt sich Ribeiro optimistisch und gab das „erste Halbjahr 2026“ als Release-Zeitfenster…
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