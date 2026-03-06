Weil Gerüchte aufgekommen waren, erklärt Bonfire-Chef Hans Ziller den Abgang von Dyan Mair und das erneute Engagement von Alexx Stahl.

Bonfire haben jüngst ihren früheren Sänger Alexx Stahl wieder zurück in die Band geholt, der im Jahr 2022 aufgrund von Differenzen bezüglich des Kriegs in der Ukraine ausgestiegen war. Nicht wenige Fans hat es irritiert, dass die Gruppe schon wieder den Frontmann ausgetauscht hat. Daher meldet sich nun Gitarrist und Strippenzieher Hans Ziller zu Wort und erläutert ausführlich die Geschehnisse, die dazu geführt haben, dass Dyan Mair nicht mehr bei den Ingolstädtern am Mikro steht. Mangelnde Absprachen "Ihr habt uns gefragt, warum Dyan nicht mehr bei Bonfire ist — und weil dazu leider Gerüchte kursieren, möchten wir das heute einmal…