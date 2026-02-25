Neue Band und Zukunftspläne: Exklusiv in METAL HAMMER gibt die Alissa White-Gluz das erste Interview zum Soloneustart! (german and english)

Ein Beben ging durch die Szene: Keine zwei Wochen nach ihrer erfolgreichen Tournee verkündeten Arch Enemy in knappen Worten die Trennung von ihrer Sängerin. Alissa White-Gluz legte wenig später nach, versprach Überraschungen – und veröffentlichte am Folgetag die erste Solo-Single. Nur ein Vorgeschmack auf das, was kommt: Exklusiv in METAL HAMMER gibt die Kanadierin das erste Interview zum Soloneustart! For the international fans: english version below! Alissa, wie schwer…