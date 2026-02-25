Michael Monroes elftes Album OUTERSTELLAR erweist sich als abermals schicker Schminkschmelztiegel von Sleaze- bis Classic Rock.

METAL HAMMER: Michael, dein neues Album OUTERSTELLAR ist ­innerhalb von vier Jahren in verschiedenen ­Sessions entstanden. Kannst du uns ­diesen Prozess etwas näher aufschlüsseln? Michael Monroe: Wir hatten diesmal gar keinen bestimmten Produktionsplan für eine neue Platte. Vielmehr haben wir, da alle in der Band Songs schreiben, über einen Zeitraum immer wieder an Sachen gearbeitet und kamen letzten Endes auf 45 oder 50 Songs. Einer der ältesten Songs, 'Pushin'…