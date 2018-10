Sabaton kündigen Album für 2019 an

Nach dem 2016er THE LAST STAND mussten Sabaton-Fans ungewöhnlich lange warten, doch das ist nun vorüber – zumindest die Ankündigung für das nächste Sabaton-Album ist nun raus!

„Natürlich fangen wir mit den Arbeiten dafür an“, so Sänger Joakim Brodén im Interview mit dem griechischen TV War. „Beziehungsweise haben wir schon damit begonnen, denn Songs schreiben wir immer.

Der Plan ist, es 2019 rauszubringen. Wir sind noch nicht alt und brauchen acht Jahre Zeit zwischen zwei Platten.“ Die Tournee zu THE LAST STAND habe die Band um die ganze Welt geschickt und viel Zeit gefressen.

„Vorher waren wir kaum in Süd- und Nordamerika, Australien oder Asien live unterwegs und konnten somit schneller Alben fertigstellen. Durch diese Weltreisen jedoch hat sich alles leider verzögert.“

Viele Ideen

Hinsichtlich eines Konzepts oder genereller Fahrtrichtung gibt Brodén zu Protokoll, dass es davon einige gebe: „Von all diesen vorhandenen Konzeptideen wissen wir aber erst mal nicht, welche wir letztendlich auch umsetzen werden.

Wir haben das früher mal gemacht, dass wir gesagt haben, dies und jenes werden wir umsetzen, und haben das dann doch in letzter Sekunde umgeworfen und alles anders gemacht, was manche Leute dann enttäuschte.“

Weiterlesen Sabaton möchten Fans zum Lachen bringen Sabaton befinden sich aktuell mit Kreator auf Co-Headliner-Tour durch die USA. Joakim Brodén gab ein längeres Interview, in dem er unter anderem über die Spaß-Attitüde der Band sprach. Deswegen sei das auch jetzt keine Geheimniskrämerei: „Wir haben 20, 30 Ideen, an denen wir arbeiten, aber was am Ende umgesetzt wird, entscheiden wir erst, wenn mindestens die Hälfte der Songs geschrieben sind.

Wenn wir sehen, welche Sprache und Botschaft die Musik mit sich bringt. Man kann nicht über zukünftige Kriegsführung singen, wenn die Songs nach Vergangenheit klingen. Es ist sehr wichtig, dass Musik und Texte zusammenpassen.“

Seht hier das komplette Interview von TV War mit Joakim Brodén:

https://www.youtube.com/watch?v=nguEfLNn9To Video can’t be loaded: Sabaton Interview @ TV WAR (30/9/18) (https://www.youtube.com/watch?v=nguEfLNn9To)

Das kommende Sabaton-Album wird das erste mit Gitarrist Tommy Johansson, der 2016 für Thobbe Englund in die Band kam. Kürzlich wurde CAROLUS REX (2012) in Schweden mit Vierfach-Platin ausgezeichnet.

Um diesen Erfolg und gleichzeitig den 300. Todestag des echten „Carolus Rex“ (Charles XII) zu feiern, erscheint am 30. November, dem Tag, an dem der historische schwedische König in Norwegen ermordet wurde, eine Special Edition von CAROLUS REX.