Sabaton möchten Fans zum Lachen bringen

Foto: Florian Stangl. All rights reserved.

Während wir immer noch auf den Nachfolger zu THE LAST STAND (2016) warten, gab Sabaton-Frontmann Joakim Brodén den California Rock News ein längeres Interview.

Unter anderem gab Brodén an, dass 2019 das nächste Sabaton-Album erscheinen wird. Kernpunkt des Interviews waren jedoch die Outfits und die Späße der Band bei Live-Auftritten.

Kein Masterplan

„Das alles hat sich über die Zeit hinweg entwickelt“, so Brodén über den Military-Look. „Die Camouflage-Hosen, unser Image mit der Militärgeschichte – das alles sieht so aus, als hätten wir es geplant.

Aber dem ist nicht so: Was passte, blieb, und was nicht funktionierte, ließen wir bleiben. Es gab diesbezüglich nie einen Masterplan. Wir lieben es, Heavy Metal zu spielen.“

An einem bestimmten Punkt erkennt man dann, dass es in einer gewissen Nacht so viel Spaß gemacht hat, man viel lachte und Witze riss oder sich untereinander veralbert hat wie noch nie zuvor.

Solch ein Konzertabend, an dem jeder gute Laune hat, die Zuschauer in absolutem Party-Wahnsinn völlig abgehen, merkt man: Wir müssen gar nicht böse aussehen oder sowas. Auch recht!

Dummes Kabarett

Also können wir uns auch gegenseitig auf der Bühne verarschen. Okay. Und langsam, aber sicher hat sich das auf der Bühne bewährt. Es gab nie den Punkt, an dem wir uns sagten, wir müssen bei Konzerten lustiger werden.

Es hat sich einfach so entwickelt. Gelegentlich haben wir das auch zu weit getrieben und sind wieder zurückgerudert, weil wir merkten: Oh, das Ganze verkommt zu einer Art dummem Kabarett.

Dennoch legen wir unser Hauptaugenmerk auf die Musik, sie ist die Hauptsache von Sabaton. Und wenn wir dann noch jemanden zum Lachen bringen oder ihm ein Lächeln abringen können, ist alles perfekt.“

Sabaton sind seit 8. Februar auf US-Tour. Zusammen mit Kreator als Co-Headliner werden sie noch bis zum 11. März die nordamerikanischen Hallen füllen.