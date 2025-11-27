Bad Company müssen bei ihrem Auftritt und der Einführung in die Rock And Roll Hall Of Fame wohl ohne Sänger Paul Rodgers auskommen.

Am 8. November findet die diesjährige Rock And Roll Hall Of Fame-Zeremonie statt. Neben der Grunge-Institution Soundgarden, den unverwechselbaren Ikonen Joe Cocker und Cyndi Lauper und einigen anderen Künstlern, werden auch die Kult-Rocker Bad Company aufgenommen. Diese müssen an diesem Abend jedoch ohne Paul Rodgers auskommen, wie der Frontmann jetzt selbst in einem Statement verkündete. Die Krux mit der Gesundheit Erst kürzlich kündigten die englischen Rocker eine Reunion für zwei Songs bei der Veranstaltung am kommenden Samstag in Los Angeles an — ihr erster gemeinsamer Auftritt seit 2019. Schlagzeuger Simon Kirke gab gegenüber Gold Derby an, er und Rodgers würden…