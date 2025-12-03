Slash hat viel Lob für das neueste Mitglied von Guns N’ Roses übrig. Schlagzeuger Isaac Carpenter habe vom ersten Tag an überzeugt.

Im März verabschiedete sich Drummer Frank Ferrer nach 19 Jahren von Guns N’ Roses. Nur kurze Zeit später wurde Isaac Carpenter als sein Nachfolger bekanntgegeben. Dafür haben Axl Rose, Slash und Co. ein mehrtägiges Casting veranstaltet. Im Gespräch mit Eddie Trunk spricht Slash ein bisschen über den Ablauf und geht dabei auch noch einmal auf den kürzlichen Ausraster von Frontmann Axl Rose ein. Sicherheitshalber „Isaac ist der Hammer“, erklärt Slash in SiriusXMs ‘Trunk Nation With Eddie Trunk’. „Es war großartig. Vom ersten Tag an, als er zum Vorspielen kam, war er einfach unglaublich.“ Sechs oder sieben bekannte Schlagzeuger, deren Namen der Gitarrist…