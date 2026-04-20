Während in der Ukraine der Krieg tobt, erblüht die dortige Metal-Szene und trotzt dem andauernden Ausnahmezustand auf ganz eigene Weise.

Seit nunmehr vier Jahren leben die Menschen in der Ukraine in ständiger Angst. Stromausfälle, Bombenalarm, Ausgangssperren und permanente Lebensgefahr sind zum traurigen Alltag geworden. Als eine Art lautstarke Trotzreaktion erlebt die ukrainische Metal-Szene seither einen wahren Aufschwung. Bands wie Jinjer und 1914 gehören derzeit wohl zu den gefragtesten Vertretern ihrer Zunft. Doch im Untergrund brodelt weit mehr. Zündfunk (vom Bayerischen Rundfunk) gibt der Underground-Metal-Szene von Kiew eine Stimme. Im Portrait ‘Wie die Kyjiwer Metal-Szene dem Krieg trotzt’ rückt die Deathgrind-Band Tsytska in den Fokus. Ein Ökosystem Im Interview mit Zündfunk gibt Gitarristin Anastasia an: „Metal hat sich schon immer sehr…