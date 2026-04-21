Anette Olzon macht sich keine Gedanken mehr über ihren Rauswurf bei Nightwish — die Schwedin ruht vielmehr in sich.

Die einstige Nightwish-Frontfrau Anette Olzon bringt bekanntlich auf ihrer anstehenden Europatournee Songs ihrer beiden Alben mit Toumas Holopainen und Co. zu Gehör — sprich: Stücke von DARK PASSION PLAY (2007) sowie IMAGINAERUM (2011). In einem aktuellen Interview mit Chaoszine wurde die zwischenzeitliche Nachfolgerin von Tarja Turunen am Mikro der finnischen Symphonic-Metaller gefragt, ob sich ihre Sicht auf die gemeinsame Vergangenheit seit ihrer Demission verändert hat. Abgehakt "In der Tat hat sie das", bestätigt Anette Olzon. "Ich verspüre weder Groll noch Wut gegenüber ihnen. Und tatsächlich habe ich Tuomas eine E-Mail geschrieben, als ich [im Herbst 20s5 — Anm.d.A.] auf Tour…