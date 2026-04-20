Neuigkeiten aus dem Hause Brings: Der ehemalige Sodom-Gitarrist veröffentlicht eine neue Doku namens ‘Diagnose: Festivalfieber’.

Andy Brings (Ex-Sodom), ist ein umtriebiger Mensch. Wenn er nicht gerade für Die Partei kandidiert oder mit Double Crush Syndrome auf der Bühne steht, versucht er sich immer wieder als Regisseur. Gemeinsam mit der Infusionstherapiefirma Confido Care drehte der Gitarrist den Dokumentarfilm ‘Diagnose: Festivalfieber’ über Inklusion am Summer Breeze Festival. Traumerfüllung In einem geteilten Post heißt es: "Die Doku ,Diagnose Festivalfieber‘ erzählt die packende Geschichte der schwerkranken Yvonne, die – trotz knallharter Diagnose, dem Angewiesensein auf künstliche Ernährung, Stoma und Rollstuhl – gemeinsam mit ihrem Partner ihren Traum verwirklicht, erstmals ein mehrtägiges Metal-Festival zu besuchen." Brings und das Film-Team begleiteten Yvonne…