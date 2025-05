50 Jahre lang ist Jonas Renkse auf dieser Welt, 34 davon gemeinsam mit Katatonia. Wir blicken auf sein Leben zurück.

Am 19. Mai 1975 kam in Schweden Jonas Renkse zur Welt, der später mit seiner Band Katatonia berühmt werden sollte. Anlässlich seines 50. Ehrentags blicken wir zurück auf sein Leben und seine Karriere. Zwei Jugendliche und eine Vision Als er gerade einmal 16 Jahre alt war, tat sich Renkse sich mit seinem Kumpel Anders Nyström zusammen. Die beiden Jungs hatten eine Vision: Sie wollten ein Studioprojekt erschaffen, um ihrer gemeinsamen Leidenschaft zu huldigen - dem Death Metal. So kam es, dass Katatonia zu Beginn aus einem halbstarken Duo bestanden. Renkse übernahm die Rolle des Sängers, schrieb die Texte und setzte…