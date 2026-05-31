Die Sludge-Ikonen Mastodon sind fertig mit ihrer neuen Scheibe. Drummer Brann Dailor freut sich darauf, das Opus endlich zu veröffentlichen.

Mastodon haben bekanntlich schon seit einiger Zeit an einer neuen Platte geschraubt. Wie Schlagzeuger und Sänger Brann Dailor im Gespräch bei Blabbermouth ausplaudert, ist das mittlerweile neunte Studioalbum der Prog-Sludge-Metaller fertig. Es wird die erste Scheibe ohne Gitarrist Brent Hinds sein, von dem sich die Gruppe im März 2025 getrennt hatte und der im August 2025 bei einem Motorradunfall ums Leben kam. An seiner statt wirkt nun Nick Johnston mit. Trauerarbeit "Wir sind sehr begeistert davon", befindet Dailor. "Es war schwer, dieses Album zu machen, da es eine sehr emotionale Zeit für uns war. Ich habe meine Mutter verloren, wir…