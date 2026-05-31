Soulfly kehren 2026 für sechs Konzerte im August in Berlin, Leipzig, Bochum, Freiburg, Rostock und Flensburg nach Deutschland zurück.

Mit der "Tribal Technology Tour 2026" bringen Soulfly ihre unverwechselbare Mischung aus Groove Metal, Tribal-Rhythmen und brachialer Intensität erneut nach Deutschland. Seit mehr als zwei Jahrzehnten zählt die von Max Cavalera gegründete Band zu den wichtigsten und einflussreichsten Namen der internationalen Metal-Szene. Zwischen brasilianischer Spiritualität, kompromissloser Härte und politischer Wucht erschaffen Soulfly einen Sound, der Generationen von Fans geprägt hat und bis heute nichts von seiner Dringlichkeit verloren hat. Im Mittelpunkt der aktuellen Tour steht das 13. Studioalbum CHAMA, das 2025 über Nuclear Blast Records erschien. Das Album gilt als Rückbesinnung auf die spirituellen und musikalischen Wurzeln der Band und…