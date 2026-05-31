Benediction müssen in Zukunft ohne ihren Frontmann Dave Ingram auskommen, der sich aufgrund gesundheitlicher Probleme zurückzieht.

Schlechte Nachrichten für Benediction-Fans: Frontmann Dave Ingram zieht sich aus der Band zurück, wie die Band in einem Statement auf Facebook bekanntgab. Grund dafür ist der sich verschlechternde Gesundheitszustand des Sängers, der mit Arthritis zu kämpfen hat. 2026 will sich der Musiker mit wenigen auserwählten Konzerten verabschieden. Gesundheitliche Probleme In Ingrams Statement heißt es: "Es gibt traurige Nachrichten. Aufgrund des aktuellen Zustands meiner Arthritis muss ich als Sänger von Benediction zurücktreten. Die zunehmenden Schmerzen und und die Frustration, die mit der Beeinträchtigung einhergeht, haben mich zu dieser niederschmetternden Entscheidung geführt. Ich werde 2026 mit der Band einige wenige Konzerte spielen, da…