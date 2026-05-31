Wendy Dio freut sich nicht nur auf die neue Inkarnation der Dio-Tribute-Gruppe, sondern auch auf einige weitere Projekte.

Wendy Dio, die Witwe und langjährige Managerin von Heavy Metal-Legende Ronnie James Dio, hat zuletzt an einer neuen Besetzung der offiziell abgesegneten Tribute-Formation Dio Disciples gearbeitet. In einem aktuellen Interview mit Lucas H. Gordon hat die 81-Jährige über den derzeitigen Stand dabei gesprochen: "Ich freue mich riesig auf das neue Line-up. Wir werden mit Dio und der Band erneut auf Tour gehen. Ich weiß noch nicht, ob das Ganze Dio Disciples, oder Dio And The Disciples oder einfach nur Dio heißen wird. Das wissen wir noch nicht. Der Name steht noch nicht fest. Aber es wird Ronnie dabei sein —…