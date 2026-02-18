Heftige Nachrichten erreichen uns aus dem Hause Cobra Spell. Die Gruppe um Gitarristin Sonia „Anubis“ Nusselder scheint schon einige Zeit am Limit gewesen zu sein, weswegen die Musikerinnen nun nicht anders können, als die Band auf Eis zu legen — und zwar auf unbestimmte Zeit. „Liebe Fans, heute teilen wir ein paar Neuigkeiten mit, die unsere Herzen mit Traurigkeit erfüllen“, teilen Cobra Spell mit.

Sense — vorerst

„Nach einer langen Phase des Überlegens sind wir als Band an einem Punkt ohne Wiederkehr angelangt, der uns dazu führt, unsere musikalischen Aktivitäten (inklusive aller für 2026 geplanten Konzerte) zu stoppen. Der Kern und das Rückgrat des Projekts müssen pausieren. Und wir glauben, dass der beste Weg, um durch diesen Augenblick zu gehen, Cobra Spell für unbestimmte Zeit auf Eis zu legen. Wir möchten euch aus tiefstem Herzen für all diese Jahre danken. Wenn wir dazu in der Lage waren, Musik zu erschaffen, auf Tour zu gehen und unvergessliche Erlebnisse zu leben, war dies zum Großteil dank euch.

Vom ersten Tag von Cobra Spell bis heute haben jedes Wort, jede Geste der Unterstützung und jedes Lächeln, das wir vor der Bühne gesehen haben, diese Reise belohnt. Wir möchten jedem in der Branche, der uns auf diesem Weg begleitet hat, danken — seien es Veranstalter, Clubs, Crew-Mitarbeiter, Medien, Manager, Fotografen und all die Bands, mit denen wir auf der Bühne stehen durften. Darüber hinaus wollen wir jedem einzelnen Musiker danken, der an irgendeinem Punkt während dieser Reise ein Teil der Gruppe war.

Alles, was beginnt, kommt letztlich an ein Ende. Und heute sagen wir: Auf Wiedersehen. Zumindest für den Moment. Natürlich werden unsere Wege als Musikerinnen hier nicht aufhören. Wir wollen euch dazu ermutigen, eure eigenen musikalischen Karrierewege weiter zu verfolgen. Wir sind Sonia Anubis, Adri Funérailles und Kris Vega mit jeglichen neuen Projekten. Und viele wunderschöne Dinge werden noch kommen. Danke, dass ihr ein Teil dieser Geschichte wart. Wir werden euch immer im Herzen tragen. Wir gehören ganz euch, Cobra Spell.“

—

