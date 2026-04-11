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Kombynat Robotron live in Thyrnau 26.06.2026

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Adresse:
Wingersdorf 15, Thyrnau
Wingersdorf 15
94136

Künstler: Kombynat Robotron

Ort: Wingersdorf 15, Thyrnau

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Violet Grohl (Dave Grohls Tochter) kündigt Debütalbum an
Violet Grohl zusammen mit Papa Dave beim 'FIREAID Benefit Concert for California Fire Relief' am 30. Januar 2025 The Kia Forum in Inglewood
Dave Grohls größte Tochter Violet Grohl biegt im Frühjahr mit ihrem ersten Studioalbum BE SWEET TO ME um die Ecke.
Die älteste Tochter von Foo Fighters-Chef und Ex-Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl, Violet Grohl, macht selbst Musik. Nachdem die 19-Jährige 2025 mit ‘THUM’ und ‘Applefish’ bereits zwei Lieder veröffentlicht hatte, hat die Künstlerin nun ihr Debütalbum angekündigt. Selbiges trägt den Titel BE SWEET TO ME und erscheint am 29. Mai 2025 über ihr eigenes Label Auroura Records sowie Republic Records. Passend zur Bekanntgabe gibt es einen weiteren Vorab-Track des Longplayers zu hören: Das Video zu ‘595’ könnt ihr euch weiter unten reinziehen. Erlesener Geschmack Violet Grohl hat BE SWEET TO ME zwischen von Ende 2024 bis Anfang 2025 im Studio von Produzent…
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