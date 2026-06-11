Vor rund anderthalb Jahren erlitt Mikkey Dee eine schwere Blutvergiftung. Inzwischen hat er sich gut davon erholt.

Vor einiger Zeit ist Scorpions-Schlagzeuger Mikkey Dee dem Tod nur knapp von der Schippe gesprungen. Als sich der Musiker im Dezember 2024 den Fuß verstauchte, zog er sich kurz darauf eine Blutvergiftung zu, an der er beinahe gestorben wäre. Glücklicherweise erwies sich der Musiker als äußerst zäh. Glück im Unglück „Mir geht es gut. [...] Ich hatte einen riesigen Schreckmoment. Ich hatte eine Sepsis, und mein rechter Fuß schwoll an wie ein alter Weihnachtsschinken. Ich wurde dreimal operiert. Sie mussten den Fuß und das halbe Bein aufschneiden“, sagte Dee im Interview mit ‘Trunk Nation With Eddie Trunk’. „Ich wäre beinahe…