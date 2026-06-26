Nach der Bekanntgabe des ersten Headliners für Rock am Ring und Rock im Park rennen die Fans den Festivals die Bude ein.

Der Kartenvorverkauf für die nächstjährigen Ausgaben von Rock am Ring und Rock im Park ist gestartet — und zwar in ziemlich beeindruckender Manier. Demnach vermeldet das Open Air in der Eifel sogar den "erfolgreichsten Vorverkaufsstart 2027 in der Geschichte" des Festivals. Demnach haben die Fans "mehr als 48.000 Festivaltickets in der ersten Stunde" ergattert. Vertrauenszuspruch Doch damit nicht genug: Auch Rock im Park kann einen tollen Vorverkaufsstart verbuchen:"Wir sind überwältigt und dankbar! Dieser unglaubliche Vorverkaufsstart für Rock im Park 2027 lässt uns kaum die richtigen Worte finden: Über 27.000 Tickets wurden innerhalb der ersten Stunde verkauft – ihr seid einfach…