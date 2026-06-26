Laut Phil Mogg wird es wohl nicht mehr zu einer UFO-Reunion kommen. Das hat offenbar nicht nur mit seinen gesundheitlichen Problemen zu tun.

Phil Mogg hatte in den vergangenen Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. So erlitt er beispielsweise 2022 einen Herzinfarkt. Trotzdem wurde reichlich darüber spekuliert, ob eine Reunion von UFO, deren Sänger er von der Gründung 1969 bis zur endgültigen Auflösung 2024 war, möglich sei. Doch der einstige Frontmann erteilt dieser Idee nun eine klare Absage – und erklärte zudem, warum er die Neuaufnahmen alter Songs der Band seines früheren Kollegen Michael Schenker „geschmacklos“ finde. Rückkehr ausgeschlossen „Ich habe bei PRS (For Music; Verwertungsgesellschaft, die sicherstellt, dass Songwriter und Komponisten bezahlt werden, wenn ihre Musik gespielt, aufgeführt und gestreamt wird –…