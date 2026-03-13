Die Veröffentlichung des Savatage-Albums POETS AND MADMEN ist 25 Jahre her. Wir blicken zurück auf das, was lange ihr letztes Werk blieb.

POETS AND MADMEN wird 25. Das elfte Album von Savatage steht heute irgendwo zwischen unterschätztem Spätwerk und symptomatischem Endpunkt einer Band, die 2001 in alle Richtungen gleichzeitig zog. Es ist weder das große Comeback alter Härte noch der visionäre Abschluss der Savatage-Konzeptphase. Es ist jedoch auch weit davon entfernt, ein missglückter Schwanengesang zu sein. POETS AND MADMEN ist ein Album, das seine Stärken und Schwächen offen trägt - und gerade dadurch interessant bleibt. Zwischen Konzept und Chaos Die Grundlage des Albums - das Leben und der Suizid des südafrikanischen Fotojournalisten Kevin Carter - ist stark, relevant und emotional aufgeladen. Carter,…