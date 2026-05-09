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Left To Die live in München 09.08.2026

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Künstler: Left To Die

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Zum 50. Jubiläum: Re-release von SAD WINGS OF DESTINY
Judas Priest
SAD WINGS OF DESTINY von Judas Priest erschien im März 1976. Höchste Zeit für eine Neuauflage im Jubiläumsjahr!
Nach der Premiere des großen Judas Priest-Dokumentarfilms ‘The Ballad Of Judas Priest’ haben die Metal-Urväter erneut etwas zu feiern: Ihr mächtiges Zweitwerk SAD WINGS OF DESTINY soll neu veröffentlicht werden. Am 26. März 2026 feierte SAD WINGS OF DESTINY 50. Jubiläum (in Großbritannien war es bereits am 23. März 1976 erschienen). Judas Priest etablierten auf ihrem zweiten Album ihren Stil mit ikonischen Songs wie ‘Victim Of Changes’, ‘The Ripper’, ‘Tyrant’ und ‘Dreamer Deceiver’. 50 Jahre SAD WINGS OF DESTINY von Judas Priest Exciter Records und deren Verlags-Partner Reach Music kündigen nun an, in Zusammenarbeit mit Judas Priest die Master-Rechte an…
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