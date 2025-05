Laut seinem früheren Band-Kollegen Steve Harris hat der einstige Iron Maiden-Sänger Paul Di'Anno einfach zu sehr über die Stränge geschlagen.

Steve Harris hat in einem aktuellen Interview Erinnerungen an Paul Di'Anno wachgerufen. Letzterer war bekanntlich einer der ersten Sänger bei Iron Maiden -- und ist vergangenen Oktober im Alter von 66 Jahren nach langjährigen gesundheitlichen Schwierigkeiten verstorben. "Paul war liebenswerter Schlawiner", gibt Harris im Gespräch beim britischen Classic Rock-Magazin zu Protokoll. Nicht aufgepasst "Er liebte es, sich als Adam Ant zu verkleiden und mich damit zu nerven. Paul machte alles, um mich aufzuziehen. Er mochte es, ein bisschen zu ärgern, lasst es mich so ausdrücken. Und das hat er gemacht. So nannte er mich Hitler. Des Weiteren nannte er mich…