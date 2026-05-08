Im Oktober 2026 kommen die Power-Metaller Induction und Tungsten für elf Termine im deutschsprachigen Raum auf Tour.

Im Herzen des Power Metal-Revival stehen Induction – ein Name, der sich in kürzester Zeit als Synonym für die neue Welle des Genres etabliert hat. Angeführt von Tim Hansen, Sohn der Metal-Ikone Kai Hansen (Helloween, Gamma Ray), hat sich die Band als eine unübersehbare Größe positioniert. Der Aufstieg begann mit einem lauten Knall, als das zweite Album BORN FROM FIRE unter den Schwingen von Label Reigning Phoenix Music erschien, welches breite Anerkennung erntete und den Ruf der Band im Genre endgültig festigte. Auf dieser Dynamik aufbauend, begaben sich Induction auf große Tourneen mit Szenegrößen wie Stratovarius, Sonata Arctica, Battle Beast, Gamma…