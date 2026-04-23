System Of A Down-Schlagzeuger John Dolmayan reagierte empört auf ein falsches Zitat und rief deswegen dazu auf, Theron einzusperren.

Medienkompetenz ist in Zeiten Sozialer Medien wichtiger denn je. Dennoch fehlt es vielen an der nötigen Fähigkeit, Postings auf Sozialen Kanälen kritisch zu hinterfragen. System Of A Down-Schlagzeuger John Dolmayan forderte beispielsweise zuletzt, Schauspielerin Charlize Theron aufgrund von Äußerungen zur Sexualität und Geschlechtsidentität ihrer Kinder einzusperren. Dabei stammte das Zitat nicht von ihr. Post-Reinfall Dolmayan teilte einen Zitat-Post in seiner Instagram-Story, auf dem ein Foto von Charlize Theron zu sehen war. Außerdem der Satz: "Was mich antreibt, ist, dass all meine Kinder queer sind. Mein ältestes Kind ist nichtbinär. Mein Sohn ist schwul und mein jüngstes Kind ist fluid." Der…