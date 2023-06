Iron Maiden: Das erste Deutschland-Konzert

Foto: (c) Daniela Adelfinger. All rights reserved.

auch interessant

Die britischen NWOBHM-Legenden Iron Maiden spielten am Sonntag (11. Juni) das achte Konzert ihrer ‘The Future Past’-Tour in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig. Es ist das erste Konzert ihrer aktuellen Tournee in Deutschland. Ein paar von Fans gefilmte Videos des Konzerts sind unten zu sehen.

Die ‘The Future Past’-Tour konzentriert sich auf bisher nicht gespielte Songs vom aktuellen Studioalbum SENJUTSU und einige selten gespielte Stücke von SOMEWHERE IN TIME (1986). Von letzterem gibt es sogar einen Song zu hören, den Iron Maiden noch nie live gespielt haben: ‘Alexander The Great’.

Das erste Mal ‘Alexander The Great’

Als Bruce Dickinson vor einigen Jahren in einem Radiointerview gefragt wurde, warum Iron Maiden ‘Alexander The Great’ nie live gespielt hätten, antwortete der Sänger: „Weil Adrian sich nicht mehr an das Gitarrensolo erinnern kann.“

Dickinson machte zwar einen Scherz, sagte aber auch, dass sie das Solo, als der Song ursprünglich geschrieben wurde, durch einige damals sehr fortschrittliche Musikcomputer gejagt hätten und diese die Taktart einfach nicht herausfinden konnten.

Die Setlist von Iron Maiden

15 Songs und rund zwei Stunden Show bieten die Herren aus England:

Caught Somewhere In Time (zum ersten Mal seit 1987 live gespielt) Stranger In A Strange Land (zum ersten Mal seit 1999 live gespielt) The Writings On The Wall Days Of Future Past (Live-Debüt) The Time Machine (Live-Debüt) The Prisoner (zum ersten Mal seit 2014 live gespielt) Death Of The Celts (Live-Debüt) Can I Play With Madness (zum ersten Mal seit 2014 live gespielt) Heaven Can Wait (zum ersten Mal seit 2008 live gespielt) Alexander The Great (Live-Debüt) Fear Of The Dark Iron Maiden Hell On Earth (Live-Debüt) The Trooper Wasted Years (zum ersten Mal seit 2017 live gespielt)

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.