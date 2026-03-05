Poison-Frontmann Bret Michaels hat auf seine Art auf die Anschuldigungen von Schlagzeuger Rikki Rockett reagiert.

Vergangene Woche hatte sich Poison-Schlagzeuger Rikki Rockett über seinen Band-Kollegen Bret Michaels beschwert. So sei die Jubiläumstournee zum 1986 erschienenen Album LOOK WHAT THE CAT DRAGGED IN wegen des Sängers dreister finanzieller Forderungen ins Wasser gefallen. Hierauf hat sich nun Bret zu Wort gemeldet. Zu den Vorwürfen nimmt er dabei zwar nicht Stellung, signalisiert jedoch Bereitschaft für zukünftige Konzertreisen. Versöhnliche Töne Zunächst plauderte Michaels kurz über die bestätigten Liveacts beim diesjährigen Super Bowl: "Gratulation an Green Day und Bad Bunny für das Super Bowl-Konzert. Ich kann es nicht erwarten, es mir anzuschauen. […] Meinem Freund Rikki Rockett sage ich: Hab…