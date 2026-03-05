Wolfgang van Halen ist davon überzeugt, dass die Leute ihn auf ewig mit dem Werk seines Vaters in Verbindung bringen werden.

Obwohl Wolfgang van Halen mit Mammoth sein inzwischen drittes Soloalbum THE END (2025) veröffentlichte und in diesem Zusammenhang auch den Namenszusatz "WVH" aus dem Band-Namen gestrichen hat, wird er nach wie vor mit dem Schaffen seines Vaters Eddie van Halen sowie dessen Band Van Halen in Verbindung gebracht. Laut Wolfgang van Halen ist dies eine zwiespältige Angelegenheit. Aber vor allem eine, der er sich vermutlich niemals entziehen können wird, wie er im Interview mit Songfacts erklärte. Ewige Vergangenheit „Ich glaube, das wird immer wieder Thema sein. Für manche ist es also immer wieder neu, obwohl es für mich schon ewig…