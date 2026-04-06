Iron Maiden-Gitarrist Adrian Smith glaubt, dass nicht nur Metaller an der neuen Dokumentation ‘Burning Ambition’ Gefallen finden können.

Der neue Dokumentationsfilm ‘Iron Maiden: Burning Ambition’ kommt am 14. Mai in die deutschen Kinos. Aus diesem Grund gibt Gitarrist Adrian gerade Interviews am laufenden Band. Im Gespräch mit Rolling Stone Brasil befand der 69-Jährige, dass der Streifen auch für Leute interessant sein könnte, die keine ausgemachten Fans der Eisernen Jungfrauen sind. Neuer Ansatz Zunächst kam die Frage auf, woher die Idee kam, den Anhängern der britischen Heavy Metal-Ikonen eine Stimme in der Doku zu geben. "Das hatte überhaupt gar nichts mit Iron Maiden zu tun", stellt Adrian Smith unverblümt klar. "Die Filmfirma ist ans Management herangetreten, und man hat darüber…