Parkway Drive distanzieren sich von einem einstigen Crew-Mitglied, das vor einigen Jahren Verkehr mit einer Minderjährigen hatte.

Ein großer Schock der vergangenen Woche waren die Anschuldigungen von Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen (der anwaltlich von Christian Schertz vertreten wird, welcher auch als Rechtsbeistand für Rammstein-Sänger Till Lindemann tätig ist). Genauso widerlich ist eine Neuigkeit aus dem Lager von Parkway Drive. Wie die australischen Metalcore-Heroen mitteilen, hat sich ein früheres Crew-Mitglied der Gruppe schuldig bekannt, Sex mit einem minderjährigen Mädchen gehabt zu haben. Klare Kante "Wir haben kürzlich erfahren, dass jemand, mit dem wir in Verbindung gebracht werden, sich schuldig bekannt hat zu einem Sexualverbrechen an einer Minderjährigen, was 2002 stattgefunden hat", heißt es im zugehörigen…