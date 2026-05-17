Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Maya Ongaku live in Bad Kötzting 19.09.2026

teilen
mailen
teilen

Adresse:
Spital, Bad Kötzting

Bad Kötzting

Künstler: Maya Ongaku

Ort: Spital, Bad Kötzting

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

Weitere Konzerte in Bad Kötzting

teilen
mailen
teilen
Slipknot: Sid Wilson gedenkt Joey Jordison
Slipknot-Drummer Joey Jordison
In würdigendem Andenken erinnert sich Sid Wilson an den ehemaligen Slipknot-Drummer Joey Jordison.
Slipknot-DJ Sid Wilson erinnert sich in einem Interview mit dem YouTube-Kanal Get On The Bus an den 2021 verstorbenen Joey Jordison und lobt das Vermächtnis des ehemaligen und langjährigen Drummers von Slipknot. Sid Wilson macht deutlich, dass ihre Freundschaft auch nach Jordisons Trennung von Slipknot bestehen blieb. „Er war damals nicht mehr in der Band…  Ich war immer noch mit Joey befreundet und habe unsere Freundschaft immer aufrechterhalten. Ich mag den Kerl sehr“, so Wilson. Im Hinblick auf Joey Jordisons Tod zeigt sich Wilson nachdenklich und betont, wie schwer es sei, solche Verluste wirklich zu begreifen: „Ja, das ist alles…
Weiterlesen
Zur Startseite