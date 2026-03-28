Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Melt Banana live in Hannover 30.05.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Melt Banana

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Hole dir die aktuelle METAL HAMMER-Ausgabe als PDF-Download
MH0426_ExoMet_TitelQuer
Jetzt kannst du dir den Weg zum Kiosk sparen: Die aktuelle METAL HAMMER-Ausgabe gibt es monatlich neu zum Herunterladen als PDF.
Liebe Headbanger! Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um euch jetzt noch einfacher mit der regelmäßigen Dosis „Maximum Metal“ versorgen zu können. Wer nicht mehr raus kommt oder sich den Weg zum Kiosk sparen möchte, soll deshalb nicht auf die aktuellen Reviews, hammerharten Interviews und schwermetallischen Specials im METAL HAMMER verzichten müssen. METAL HAMMER als Download Ihr könnt die brandaktuelle Ausgabe des METAL HAMMER ganz simpel herunterladen – im PDF-Format, zum Sparpreis, und via kinderleichter Zahlung. Lade dir hier den neuen METAL HAMMER für nur 5 Euro (mit Kreditkarte oder Paypal) herunter. Heftbestellung Du hältst das Heft lieber in…
Weiterlesen
Zur Startseite