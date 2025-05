Bei Great White geht es mit der Arbeit an neuem Material langsam, aber stetig voran, wie Gitarrist Mark Kendall zu Protokoll gibt.

Schon vor über einem Jahr erklärte Mark Kendall im Interview mit Border City Rock Talk, dass Great White an neuer Musik werkeln. Nun will gut Ding bekanntlich Weile haben. Außerdem hatten Kendall und seine Kollegen in den vergangenen Monaten auch noch andere Sorgen. Weitermachen Im Augugst 2024 verstarb der ehemalige Sänger und Great White-Mitbegründer Jack Russell im Alter von 63 Jahren, infolge einer neurodegenerativen Krankheit. Kurz darauf fand eine Gedenkfeier inklusive musikalischer Beiträge statt. Über 40 Jahre der Freundschaft und des gemeinsamen Musizierens verbanden Russell und Kendall, weshalb letzterer verständlicherweise eine Zeit lang am Verlust seines Freundes zu knabbern hatte.…