Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Michael McColgan & The Boston Bomb Squad live in Prölsdorf 10.07.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Michael McColgan & The Boston Bomb Squad

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Gary Holt hält Exodus für besser als Metallica
Kirk Hammett von Metallica (l.) und Gary Holt von Exodus beim Fear FestEvil am 7. Februar 2014 in San Francisco
Exodus- und Slayer-Gitarrist Gary Holt findet seine eigene Formation derzeit überlegen im Vergleich mit Metallica.
Gary Holt hat in einem aktuellen Interview mit dem spanischen Metal Hammer über die Anfänge von Exodus und ihre musikalische Entwicklung gesprochen. Dabei überbrachte der Slayer-Gitarrist auch seine Einschätzung zu Metallica — damals wie heute. Demzufolge findet der 61-Jährige, dass seine Band heutzutage die Nase vorn hat im Vergleich zu den "Four Horsemen", auch wenn es sich früher anders verhalten hat. Zeiten ändern dich "Die ersten beiden Thrash Metal-Bands in der Bay Area waren offensichtlich wir und Metallica", holt Holt aus. "Und die Thrash-Gruppen, die nach uns kamen, haben alle dem nachgejagt, was Metallica gemacht haben. Deswegen haben die meisten…
Weiterlesen
Zur Startseite