Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Mono Inc. live in Halle 24.04.2027

teilen
mailen
teilen

Künstler: Mono Inc.

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Guns N’ Roses müssen bei Tour auf Mitglied verzichten
Frank Ferrer, Slash, Duff McKagan und Melissa Reese (v.l.) am 5. Juni 2023 mit Guns N' Roses im Hayarkon Park in Tel Aviv
Guns N’ Roses kommen diesen Sommer in verringerter Personenstärke auf Tournee — ein Band-Mitglied muss pausieren.
Guns N’ Roses gehen dieses Jahr bekanntlich wieder auf Welttournee. Wie Axl Rose und Co. kürzlich mitgeteilt haben, müssen die Sleaze-Rocker dabei jedoch ohne ein Band-Mitglied auskommen. Und zwar wird Keyboarderin Melissa Reese die anstehenden Shows aussetzen. Ausführlich erklären die US-Amerikaner dies nicht, sondern verweisen auf "unvorhergesehene persönliche Gründe". Sound-Upgrade "Melissa Reese wird sich der Gruppe auf Tour wegen unvorhergesehener persönlicher Gründe nicht anschließen", heißt es im offiziellen Statement hierzu. "Wir hoffen, dass unsere Fans es verstehen." Guns N’ Roses waren erst 2025 auf großer Tournee und haben dabei unter anderem in Wacken gespielt, doch 2026 soll es keineswegs ruhiger…
Weiterlesen
Zur Startseite