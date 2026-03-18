Three Days Grace sind seit 2024 mit gleich zwei Sängern besetzt: Adam Gontier und Matt Walst. Das scheint für die Band gut zu klappen.

2024 kehrte Originalsänger Adam Gontier nach zehn Jahren zurück an das Mikrofon von Three Days Grace. Matt Walst blieb der Band jedoch ebenfalls erhalten, weswegen entschieden wurde, eine Doppelspitze zu formen. Gontier ist mit diesem Arrangement mehr als zufrieden, wie er erzählt. Starkes Fundament Er sagt: "Es gab nie einen Moment, an dem ich bei meiner Rückkehr die Position des Lead-Sängers zurückhaben wollte. Auf gar keinen Fall." Außerdem führt er aus: "Wir waren alle Freunde aus einer Kleinstadt, bevor wir als Band unter Vertrag genommen wurden. Wir sind zusammen aufgewachsen. Deswegen ist unser Fundament so stark. Abgesehen von dem ganzen Scheiß, den wir…