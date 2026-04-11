Skid Row lassen sich Zeit damit, einen neuen Sänger oder eine neue Sängerin zu finden. Bassist Rachel Bolan erklärt den neuesten Stand.

Während der ehemalige Skid Row-Sänger Sebastian Bach aktuell als neuer Twisted Sister-Frontmann geadelt wird, sucht seine alte Band mithilfe des Instrumentehändlers Sweetwater noch immer nach einem Sänger. Seit der Trennung von Erik Grönwall 2024 und den wenigen Gastauftritten von Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale haben Skid Row die Stelle nicht neu besetzt. Maschinerie läuft Im Interview mit Meltdown, vom WRIF-Radio in Detroit liefert Bassist Rachel Bolan einen Stand der Dinge. Er sagt: "Wir sind nach wie vor auf der Suche. Wir lassen uns Zeit damit. Aber Snake (Gitarrist Dave Sabo - Anm.d.Red.) und ich setzen uns immer wieder zusammen und schreiben neue…