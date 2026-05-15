Jason Newsted hat nicht nur seine Krebserkrankung hinter sich gelassen, sondern auch diverse Laster erfolgreich bekämpft.

Bei dem früheren Metallica-Bassist Jason Newsted wurde im vergangenen Jahr Kehlkopfkrebs diagnostiziert. Für den Musiker war dies ein Schreckmoment. Doch wie er nun im Podcast ‘Let There Be Talk’ bekanntgab, habe er vor drei Wochen medizinische Entwarnung bekommen: Newsted gilt inzwischen als geheilt. Keine Zeit für Rückschläge Im Interview zeigte sich Newsted guter Dinge, vor einigen Wochen hat er sogar seine erste Nordamerika-Headliner-Tournee mit seiner The Chophouse Band für Sommer 2026 angekündigt. „Ich möchte kurz darüber sprechen“, so der Bassist über seine Krebserkrankung. „Ich habe mich diese Woche dazu entschlossen, da ich gerade mit der Promotion für die Shows beginne…