Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Dirkschneider & The Old Gang sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Benighted 'The Spineless Freak' Coltaine 'Mogila' Dirkschneider & The Old Gang 'Blindfold' The Eternal 'It All Ends' Fjørt 'Messer' Iotunn 'Waves Below' I Promised The World 'A Pure Expression' Jack Harlon & The Dead Crows 'Venomous' Lik 'They' Lions At The Gate 'Burn The Candle' Nine Treasures 'Seeking The Absolute' Paradise Lost 'Salvation' Phantom Corporation 'Frantic Disruption' Stabbing 'Eon Of Obscenity' Unverkalt 'Die Auslöschung' The Virgos 'Yes'