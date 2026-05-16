Coal Chamber-Drummer Mikey Cox offenbart, dass er in den vergangenen zwölf Monaten gegen Krebs gekämpft hat – mit Erfolg!

Während manche direkt mit ihrer Krebsdiagnose an die Öffentlichkeit gehen, hat Mikey Cox gewartet, bis er gute Neuigkeiten hat. Der Coal Chamber-Schlagzeuger hat kurz vor dem Auftritt der Band beim diesjährigen Sick New World Festival eröffnet, dass er vor einem Jahr die Diagnose Krebs erhalten hatte. Beängstigend und brutal Über die Sozialen Medien teilte der 49-Jährige jüngst mit: „Am 1. April 2025 erhielt ich die Diagnose Krebs im Stadium 3.“ Weiter bezeichnet er die Zeit nach der Diagnose als „düster“ und „beängstigend“ – nicht nur für ihn selbst, sondern auch für alle um ihn herum. Dennoch habe er mit aller…