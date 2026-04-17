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Mothers Finest live in Aschaffenburg 30.07.2026

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Künstler: Mothers Finest

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Neues Van Halen-Album ohne Sammy Hagar und Michael Anthony
Sammy Hagar und Alex Van Halen ungefähr 1990 bei einem Event
Der ehemalige Van Halen-Sänger Sammy Hagar und Ex-Bassist Michael Anthony wurden von Alex Van Halen nicht für das neue Album angefragt.
Alex Van Halen offenbarte schon letztes Jahr, dass er ein Album zusammenstellen möchte, das aus unvollständigen Van Halen-Liedern besteht. Die Songs seien für das nächste Van Halen-Album vorgesehen gewesen, bevor sein Bruder und Gitarrist Eddie Van Halen 2020 verstarb. Seither hat er sich mit Toto-Gitarrist Steve Lukather verbündet, um an der Platte zu arbeiten. Allerdings sollen seine ehemaligen Band-Kollegen Sammy Hagar und Michael Anthony wohl nicht beteiligt werden. Keine Einladung Im Interview mit Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern erklärten Hagar und Anthony, warum sie mit dem Projekt nichts zu tun haben. Hagar: "Erstens wurden wir nicht…
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