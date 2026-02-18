Mit dem Abgang von Antonio Calanna verzeichnen All For Metal einen weiteren Wechsel in ihrer Besetzung. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Nachdem sich All For Metal bereits vor wenigen Monaten mit Gitarristin Jasmin „Jassy“ Pabst von einem Band-Mitglied verabschieden mussten, folgt nun der nächste Abgang. Auch Frontmann Antonio Calanna verlässt die Band. Die Gründe dafür werden in einem Statement in den Sozialen Medien erklärt. All For Metal suchen nach Sänger „Antonio verlässt die Band, um sich voll und ganz seiner Solokarriere mit A Cold Paradise zu widmen“, schreiben All For Metal. „Wir danken ihm für die gemeinsame Zeit, sein Engagement und die vielen unvergesslichen Momente und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.“ Im selben Beitrag erklärt die Band zudem, dass…