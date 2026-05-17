THE WORLD NEEDS A HERO ist das neunte Studioalbum von Megadeth und feiert heute seinen 25. Geburtstag. Wir blicken zurück.

2001 sah es nicht gerade gut aus rund um Megadeth. Viele alteingesessene Fans hatten sie bereits abgeschrieben, da RISK 1999 krachend gefloppt war. Die Presse hatte Megadeth als Opfer der Kommerzialisierung abgestempelt. Doch statt sich zu ducken, schlug Dave Mustaine mit seiner Band zurück - mit einem Album irgendwo zwischen Trotzreaktion und Befreiungsschlag. THE WORLD NEEDS A HERO erschien 2001 und wird heute 25 Jahre alt. Wir blicken zurück auf die turbulente Zeit rund um die Entstehung. Neustart im Zeichen der Rückbesinnung THE WORLD NEEDS A HERO ist das neunte Studioalbum der Band und markiert eine deutliche Rückkehr zu härteren…